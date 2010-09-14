Написание реферата

Курсач вроде как и сделан, но там есть не даработки... Все замечания лежат в в файле (замечания по работе)... Тема курсовой работы: "Анализ сортировок прямой выбор, пузырек и Quicksort". контакты: skype (gurikt1). контакт: vkontakte.ru/id19372906 Замечания по ...