Курсовая работа на Паскале

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Курсач вроде как и сделан, но там есть не даработки...
Все замечания лежат в в файле (замечания по работе)...
Тема курсовой работы: "Анализ сортировок прямой выбор, пузырек и Quicksort".
контакты: skype (gurikt1).
контакт: vkontakte.ru/id19372906
Замечания по работе:
Замечания по пз:
1. Вы собрали с других работ все, что нашли. К чему описание шейкерной сортировки и схема сортировки Шелла?
Замечания по программе:
1. Добавить графическое меню
2. вместо статических массивов использовать динамические массивы
3. значения элементов массивов хранить в файлах. После сортировки данные также сохранять в файл.
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