Курсовая работа на Паскале

Курсач вроде как и сделан, но там есть не даработки...

Все замечания лежат в в файле (замечания по работе)...

Тема курсовой работы: "Анализ сортировок прямой выбор, пузырек и Quicksort".

контакты: skype (gurikt1).

контакт: vkontakte.ru/id19372906

Замечания по работе:

Замечания по пз:

1. Вы собрали с других работ все, что нашли. К чему описание шейкерной сортировки и схема сортировки Шелла?

Замечания по программе:

1. Добавить графическое меню

2. вместо статических массивов использовать динамические массивы

3. значения элементов массивов хранить в файлах. После сортировки данные также сохранять в файл.