Доработка диплома

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Тема: Управление денежными потоками (на примереКама Моторс).
Замечания:
Замечания:
1) вопрос по Таблице 5:У меня даже преподаватель(кандидат наук) не знает трехкомпонентный вектор, или расшифруйте или уберите совсем
2) во всем тексте написанно ”На основании данных таблицы можно сделать след.выводы” Каких таблиц? Указать.
3)убрать бальные оценки (таблица 7)
4) в пункте ”Анализ эффективности управления денежными потоками ООО”Кама Моторс” перечисленны 4 причины, нужно выделить ОДНУ конкретную!
5) Табицы 11,12 -вначале нужно написать зачем делаем этот анализ,после таблицы коментарии и выводы
6) после таблицы 12 фраза ” теперь спланируем денежные потоки на след.год” на какой?
7)таблица 13. на какой год планируем?
во второй главе мы делаем выводы все на конкретную дату (2010 год), а в третьей главе рекомендации на 2011 год.
8) по таблице 14 аналогично таблице 13.
P.S. Кама Моторс”, является офиц.диллером по продаже автомобилей марки ДЭУ. (оптовая и розничная продажа) период прохождения практики 6 недель. в должности помощник бухгалтера.
Также надо просмотреть третью главу.
Срок 16.09.10.
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