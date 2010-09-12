Создать диаграму в BP Win 4.0

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Здравствуйте! Нужно чем быстрее создать одну-две диаграммы в BP Win. Работа реально не сложная. Хорошо было бы сделать сегодня.
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