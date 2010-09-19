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Реферат - бухгалтерский учет, анализ, аудит
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Реферат
по предмету Контроль и ревизия
Требования к оформлению - стандартные, шрифт 14
В реферате раскрыть вопросы:
Контрольно-ревизионный процесс и его содержание.
Роль и функции контроля в управлении экономикой.
Порядок планирования проведения ревизии
Объем 12 полных страниц
срок 17-18 (строго!) сентября
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