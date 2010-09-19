Реферат - бухгалтерский учет, анализ, аудит

Тема: Управление денежными потоками (на примереКама Моторс). Замечания: Замечания: 1) вопрос по Таблице 5:У меня даже преподаватель(кандидат наук) не знает трехкомпонентный вектор, или расшифруйте или уберите совсем 2) во всем тексте написанно ”На основании данных таблицы можно сделать ...