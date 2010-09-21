Гражданско право (Россия)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен12 заявок161 просмотр
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Предмет: Гражданско право (Россия)

тип работы: Реферат

тема: Гражданская правосубъектность публично-правовых образований.

13 лет назад
trujenik
Бинеева 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
74 отзыва
13 лет назад
$5
3 дня
Сотрудничеством довольна! Елена ответственно подошла к выполнению работы. Реферат сдан досрочно. Содержание изложено грамотно и логично. Оформление соответствует требованиям. Рекомендую с удовольствием!
Лиана - отличный работодатель. Компетентный и ответственный. Условия договора не нарушает, оплату не задерживает.
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