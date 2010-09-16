Курсовая по экономической теории

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен18 заявок208 просмотров
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Нужна курсовая работа по экономической теории.тема любая из методички.(в приложении).

срок до 19.09.2010 г.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
lisi4ka79
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$15
4 дня
Спасибо за работу, выполнена отлично, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Очень приятно работать с Татьяной отличный заказчик всем рекомендую!