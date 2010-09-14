Доработка курсовой, коммерческая деятельность

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок175 просмотров
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Эта работа практически нужна в доработке, но фирму надо

оставить. Общие сведения по компании скажу, если

договоримся о работе.

вышлю на почту методичку, курсовую и рецензию.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)