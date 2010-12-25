Курсовая работа Стратегический менеджмент

$23
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Курсовая работа Стратегический менеджмент

Объём 30-35 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Сноски подстрочные, не реже, чем на каждой второй странице.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Планируемый бюджет работы 700 рублей.

Срок сдачи работы до 20.09.2010 до 02 часов ночи МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$23
5 дней
Елена, как обычно, серьезно и ответственно подошла к выполнению моего очередного проекта! Работа получилась качественная и добротная! Поэтому перед лицом своих товарищей утверждаю, что Елена надежный и грамотный специалист, знающий свое дело! Знамя передовика производства торжественно вручается Елене!!!! Мои самые лучшие пожелания! Ставлю снова 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Спасибо за сотрудничество и интересные заказы!