Курсовой Организация менеджмента гостиницы

Курсовой проект Организация менеджмента гостиничного хозяйства

Объём 30-35 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Сноски подстрочные, не реже, чем на каждой второй странице.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Планируемый бюджет работы 700 рублей.

Срок сдачи работы до 20.09.2010 до 02 часов ночи МСК.