Курсовая проектирование асинхронного двигателя

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая расчет асинхронного двигателя

Небольшой авторский коллектив предлагает квалифицированную помощь студентам-энергетикам по следующим дисциплинам:

Асинхронные машины:

- Расчет асинхронного двигателя

- Расчет синхронного двигателя

- Расчет синхронного генератора

- Расчет трансформатора

Электрические сети

Электрооборудование

Проектирование электрических станций и подстанций

Электрическое освещение

Электрические аппараты

Теоретические основы электротехники

Нетрадиционные источники энергии

Информатика

Огромный опыт работы и достаточно узкая специализация позволяют нам гарантировать высокое качество при приемлимых ценах.

Работаем как правило без предоплаты - оплата по факту ознакомления с частью работы.

Учитываем индивидуальные требования заказчика и требования по оформлению конкретных вузов.

Задать интересующие вас вопросы и заказать работу можно написав на email astanid[сабака]gmail.com

icq три1642658один

skype Astanidos

13 лет назад
Astanid
Иван 
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Курсовая Социальная работа.

    $20

    Курсовая Социальная работа. Оформление работы строго по методичке. Объем 30-35 страниц. Методичка прилагается. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая бух. учет

    Тема: Учет производственных запасов на примере предприятия Нужно сделать как в курсовике который в приложении: обязательно формы отчетности и первичную документацию. Организация любая на Ваш выбор. Особенно надо очень хорошо расписать учет в третьей главе

    Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Психология и педагогика - курсовая

    Тема работы: Сравнительный анализ топографического ЭЭГ синхронизма в пяти стадиях сна. Работу нужно выполнять с помощью программы Stadia (данные имеются). Все подробности вышлю почтой. Ваши цена и минимальные сроки выполнения?

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Диплом таможенное дело

    Тема: Федеральные таможенные доходы как инструмент обеспечения экономической безопасности согласно методических указаний. План предоставить к 20.09.2010 Выполнение дипломной работы по Красноярской Таможне срок сдачи готовой работы 14.10.2010 г.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа Стратегический менеджмент

    $23

    Курсовая работа Стратегический менеджмент Объём 30-35 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски подстрочные, не реже, чем на каждой второй странице. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовой Организация менеджмента гостиницы

    $23

    Курсовой проект Организация менеджмента гостиничного хозяйства Объём 30-35 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски подстрочные, не реже, чем на каждой второй странице. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая Эконoмическая бeзопасность

    Предмет: Эконoмическая Бeзопасность Тема: Бoрьба с инсaйдерской утeчкой инфoрмации в рoссийских бaнках Количество страниц: 25-30 Срoк: 1 день(!!!) до 11 утра (по Мск) завтра(среды) Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая Дополнительные требования: прикладываю диплом по подобной теме как вспомогательный материал. Это диплом прошлого года, научный руководитель именно тот ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Диплом по финансам и кредиту

    Диплом по финансами кредиту. тема: Оценка влияния налогообложения на финансово-хозяйственную деятельность предприятия Срок сдачи дипломной работы: 1 часть работы - до 10.10.2010, 2 часть работы - до 10.11.2010, вся работа - до 10.12.2010.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад