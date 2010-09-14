Курсовая Социальная работа. Оформление работы строго по методичке. Объем 30-35 страниц. Методичка прилагается. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, ...
Курсовая проектирование асинхронного двигателя
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Курсовая расчет асинхронного двигателя
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