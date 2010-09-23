Психология и педагогика - курсовая

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка148 просмотров
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Тема работы: Сравнительный анализ топографического ЭЭГ синхронизма в пяти стадиях сна.

Работу нужно выполнять с помощью программы Stadia (данные имеются).

Все подробности вышлю почтой.

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13 лет назад
Witch132
Юлия 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
kjyljy
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$60
7 дней
С Ириной работала впервые. Работой осталась довольна - всегда на связи, работа выполнена грамотно, точно в срок.! В дальнейшем планирую обращаться...
Было очень приятно работать с Юлией) Очень вежливый, компетентный и платежеспособный заказчик. Рекомендую всем хорошим исполнителям. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
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