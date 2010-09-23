Психология и педагогика - курсовая

Курсовая Социальная работа. Оформление работы строго по методичке. Объем 30-35 страниц. Методичка прилагается. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, ...
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Тема работы: Сравнительный анализ топографического ЭЭГ синхронизма в пяти стадиях сна.
Работу нужно выполнять с помощью программы Stadia (данные имеются).
Все подробности вышлю почтой.
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