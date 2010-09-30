Реферат по информатике

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен16 заявок299 просмотров
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Дисциплина информатика

Содержание:

1) понятие информации: структура экономической ниформации

2) MS acsesse: конструктирование экранных форм и отчетов

3) принципы построения вычислительных сетей. Програмные и аппарвтные компоненты

кол-во стр 10-15

сроки к 20 сентября

13 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$8
2 дня
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