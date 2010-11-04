Дипломная работа по трудовому праву

$130
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок221 просмотр
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Дипломная работа по трудовому праву

Объём работы до 60 страниц.

Обязательны примеры из судебной практики.

Методичку по работе вышлю избраному специалисту.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 40 источников.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Работу отдавать поэтапно.

Срок сдачи работы до 30.09.2010 до 02 часов ночи МСК.

Планируемый бюджет 4000 руб.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$130
12 дней
По проекту расскажу все как было, не таясь: Я без долгих колебаний отдал проект в работу для Марии, руководствуясь не только высоким рейтингом фрилансера, но и своими собственными впечатлениями от первого моего проекта, выполненного Марией! Смотри отзыв №80 от 31.08.2010 в 08:07по проекту "Курсовой проект по юриспруденции". В том отзыве мною было коротко и ясно изложены мои самые хорошие впечатления от произведения Марии! Немного повторюсь, для тех, кто не помнит, что "Повторение--Мать Учения!": Итак работа была сделана: 1.Раньше срока! 2.Все сделано строго по методичке! 3.Фрилансер использовал все последние нормативные документы! 4.Мне опять же не пришлось все перечитывать и отправлять на доработки, работа была сделана просто великолепно!!!! 5.Мало того, Мария с пониманием отнеслась к задержке по оплате работы из-за некоторых непредвиденных обстоятельств с рабочими финансами у меня и не стала мне гневно обличать и попрекать! И за это ей особая благодарность!!!!! 6.Более того, с Марией мы обсудили эти проблемы и договорились по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении, так как первопричины этой проблемы оказались одинаковы... 7.Резюме вышеизложенных пунктов такое: А.Мария надежный и ответственный фрилансер! Б.Мария конструктивный и понимающий фрилансер! В.Мария творческий и креативный фрилансер! Следующие буквы алфавита предлагаю заполнить всем последующим почитателям творческого таланта Марии.... Итог этого опуса: с Марией надо дружить и испытывать чувство""Как камень с плеч упал" если Ваш какой-либо сложный и нестандартный заказ Мария возьмет в свое производство!!!! Следовательно, снова 10 баллов для надежного и проверенного специалиста!!!! Мои самые лучшие рекомендации!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
С Константином приятно работать и общаться. Спасибо за доверие. надеюсь на дальнейшую работу