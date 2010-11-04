Дипломная работа по трудовому праву

По проекту расскажу все как было, не таясь: Я без долгих колебаний отдал проект в работу для Марии, руководствуясь не только высоким рейтингом фрилансера, но и своими собственными впечатлениями от первого моего проекта, выполненного Марией! Смотри отзыв №80 от 31.08.2010 в 08:07по проекту "Курсовой проект по юриспруденции". В том отзыве мною было коротко и ясно изложены мои самые хорошие впечатления от произведения Марии! Немного повторюсь, для тех, кто не помнит, что "Повторение--Мать Учения!": Итак работа была сделана: 1.Раньше срока! 2.Все сделано строго по методичке! 3.Фрилансер использовал все последние нормативные документы! 4.Мне опять же не пришлось все перечитывать и отправлять на доработки, работа была сделана просто великолепно!!!! 5.Мало того, Мария с пониманием отнеслась к задержке по оплате работы из-за некоторых непредвиденных обстоятельств с рабочими финансами у меня и не стала мне гневно обличать и попрекать! И за это ей особая благодарность!!!!! 6.Более того, с Марией мы обсудили эти проблемы и договорились по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении, так как первопричины этой проблемы оказались одинаковы... 7.Резюме вышеизложенных пунктов такое: А.Мария надежный и ответственный фрилансер! Б.Мария конструктивный и понимающий фрилансер! В.Мария творческий и креативный фрилансер! Следующие буквы алфавита предлагаю заполнить всем последующим почитателям творческого таланта Марии.... Итог этого опуса: с Марией надо дружить и испытывать чувство""Как камень с плеч упал" если Ваш какой-либо сложный и нестандартный заказ Мария возьмет в свое производство!!!! Следовательно, снова 10 баллов для надежного и проверенного специалиста!!!! Мои самые лучшие рекомендации!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн