Дипломная работа уголовный процесс Объём работы до 60 страниц машинописного (компьютерного) текста, выполненного на одной стороне стандартного листа формата А 4, не считая приложений и списка использованной литературы. Обязательны примеры из судебной практики. Методичка в приложении. Введение, ...
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Дипломная работа по трудовому праву
Объём работы до 60 страниц.
Обязательны примеры из судебной практики.
Методичку по работе вышлю избраному специалисту.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 40 источников.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
Работу отдавать поэтапно.
Срок сдачи работы до 30.09.2010 до 02 часов ночи МСК.
Планируемый бюджет 4000 руб.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.
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