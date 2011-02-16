Дипломная работа уголовный процесс

Еще один проект был выполнен в согласованный срок, качественно, грамотно и без малейших доработок, что не может не радовать серьезного клиента!!! Четкость в суждениях и диалогах, конкретность и деловитость при общении, краткость и предельная лаконичность при переписке при работе по проекту меня и раньше удивляли и продолжают удивлять! Мария надежный и серьезный специалист, всегда на контакте, в согласованное время работа была сделана и выслана, все отлично, все красиво и аккуратно!!! Как и прежде, самые лучшие рекомендации! Спасибо за помощь в очередном проекте!!!! Снова 10 баллов! Я намерен и далее сотрудничать с Марией! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн