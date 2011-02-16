Дипломная работа Уголовный процесс

$133
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок192 просмотра
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Дипломная работа уголовный процесс

Объём работы до 60 страниц машинописного (компьютерного) текста, выполненного на одной стороне стандартного листа формата А 4, не считая приложений и списка использованной литературы.

Обязательны примеры из судебной практики.

Методичка в приложении.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 40 источников.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Работу отдавать поэтапно.

Срок сдачи работы до 13.10.2010 до 02 часов ночи МСК.

Планируемый бюджет 4000 руб.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$130
7 дней
Еще один проект был выполнен в согласованный срок, качественно, грамотно и без малейших доработок, что не может не радовать серьезного клиента!!! Четкость в суждениях и диалогах, конкретность и деловитость при общении, краткость и предельная лаконичность при переписке при работе по проекту меня и раньше удивляли и продолжают удивлять! Мария надежный и серьезный специалист, всегда на контакте, в согласованное время работа была сделана и выслана, все отлично, все красиво и аккуратно!!! Как и прежде, самые лучшие рекомендации! Спасибо за помощь в очередном проекте!!!! Снова 10 баллов! Я намерен и далее сотрудничать с Марией! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн