Специальная педагогика - реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок177 просмотров
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Тема реферата сообщена автору

20 полных страниц,

предмет:специальная педагогика.

срок 20 сентября

при необходимости - коррективы обязательны

13 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$12
5 дней
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