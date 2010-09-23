Курсовая работа по РЦБ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Темы: Управление портфелем ценных бумаг

Ценообразование на фондовом рынке

Формирование и управление портфелем ценных бумаг

Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг

Обязательные УСЛОВИЯ: использование экономических периодических изданий за последние 2-3 года,желательна проработка не менее 15 литературных источников не старше 4 лет.Объём 25-30 страниц.

по срокам до 1 октября

13 лет назад
still1753
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kirishok
Кира 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$25
7 дней
Очень приятно работать с Кирой ))) Работа выполнена замечательно и даже раньше срока!!!Всегда на связи и можно уточнить все детали заказа))) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Отличный заказчик! Четкое задание, быстрая оплата. Алексей, обращайтесь еще, буду рада сотрудничать с вами в дальнейшем!
  • Похожие заказы

  • Курсовая Основания и фундаменты задания (ИГОФ).

    Необходим курсовой такой же как и в прикреплённом файле, только с другими данными. Задание на выполнение курсового проекта по основаниям и фундаментам "основания и фундаменты промышленных зданий" заочной формы обучения 1.географический пункт строительства- таллин 2.вариант объемно-планировочного решения здания ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат по энергетике

    Два вопроса: 1. Вопросы энергосбережения и энергосберегающие технологии на предприятии (Республика Беларусь) 2. Суточные графики P и Q (активной и реактивной мощности). Снятие летних и зимних суточных P и Q графиков электрических нагрузок следующих дней ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат по информатике

    $10

    Дисциплина информатика Содержание: 1) понятие информации: структура экономической ниформации 2) MS acsesse: конструктирование экранных форм и отчетов 3) принципы построения вычислительных сетей. Програмные и аппарвтные компоненты кол-во стр 10-15 сроки к 20 сентября

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая проектирование асинхронного двигателя

    Курсовая расчет асинхронного двигателя Небольшой авторский коллектив предлагает квалифицированную помощь студентам-энергетикам по следующим дисциплинам: Асинхронные машины: - Расчет асинхронного двигателя - Расчет синхронного двигателя - Расчет синхронного генератора - Расчет трансформатора Электрические сети Электрооборудование Проектирование электрических станций ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая бух. учет

    Тема: Учет производственных запасов на примере предприятия Нужно сделать как в курсовике который в приложении: обязательно формы отчетности и первичную документацию. Организация любая на Ваш выбор. Особенно надо очень хорошо расписать учет в третьей главе

    Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Психология и педагогика - курсовая

    Тема работы: Сравнительный анализ топографического ЭЭГ синхронизма в пяти стадиях сна. Работу нужно выполнять с помощью программы Stadia (данные имеются). Все подробности вышлю почтой. Ваши цена и минимальные сроки выполнения?

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад