Курсовой проект Ремонт скважин

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки97 просмотров
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Нужны 4 курсовые по направлениям:

1. зарезка и бурение боковых стволов

2. Проведение ГРП

все доп. материалы -почтой.

от Вас - отличное знание тематики, выполнение аналогичных работ ранее.

Срок - 15 ноября

Предлагайте цену.

13 лет назад
Witch132
Юлия 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
glaad
62 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$70
14 дней