Доработка курсовой работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка192 просмотра
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Дисциплина организация обслуживания в ресторанах.

тема Организация дня кавказской кухни по типу «шведский стол» (обед) на 70 человек в ресторане высшего класса.

срок доработки до 19.09

курсовую и рецензию вышлю на почту.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
volska1
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$33
2 дня
Спасибо за работу, быстро и качественно.
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