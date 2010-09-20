Доработка курсовой работы

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Дисциплина организация обслуживания в ресторанах.
тема Организация дня кавказской кухни по типу «шведский стол» (обед) на 70 человек в ресторане высшего класса.
срок доработки до 19.09
курсовую и рецензию вышлю на почту.
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