Курсовой проект по экономике предприятия

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки211 просмотров
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Курсовой проект по экономике предприятия

Объём работы 30 страниц.

В работе 2 части:теоритич. и практич.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Оригинальность работы 90% .

Ссылки не реже чем на каждой второй странице.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 09.04.2011 до 02 часов ночи МСК.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
tanyusha2011
Маслова 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$30
8 дней
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