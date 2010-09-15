Курсовой проект по экономике предприятия

Объём работы 30 страниц.

В работе 2 части:теоритич. и практич.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Оригинальность работы 90% .

Ссылки не реже чем на каждой второй странице.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 09.04.2011 до 02 часов ночи МСК.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.