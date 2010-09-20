Курсовая работа по предпринимательству

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка130 просмотров
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Нужно сделать курсовую работу по предпринимательству 17-20 стр на примере парикмахерской

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13 лет назад
Umiko
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$15
5 дней
Огромное спасибо Наталье за работу! Качественная интересная работа и выполненная намного раньше срока! Всем рекомендую, как отличного исполнителя!
Спасибо, Марине за комфортное сотрудничество и своевременную оплату, надеюсь на новые заказы.