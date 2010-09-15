Курсовой проект Теплотехника. Котельные установки.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок170 просмотров
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1.Котельные установки. Нужно выполнить 2 курсовых работы. Срок 3 недели.

2.Теплоснабжение микрорайона города. 2 курсовых работы. Срок 3 недели.

В приложении данные и содержание методички, вся методичка будет выслана исполнителю

13 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
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8 лет назад
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Radichevs
42 годаУкраина
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13 лет назад
$120
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super100
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