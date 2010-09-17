Реферат сценарное мастерство

Курсовой проект по экономике предприятия Объём работы 30 страниц. В работе 2 части:теоритич. и практич. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Оригинальность работы 90% . Ссылки не реже чем на каждой второй странице. Требуется грамотный специалист, действительно ...
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План:
Введение
1. Интермедии(откуда, история, особенности).
2. Скетч и сцена.
3. Оригинальные приемы драматургии.
4. Особенности создания эстрадной миниатюры.
Обязательно использовать Уварова Е."Эстрадный театр:миниатюры, обозрения, мьюзи холлы",1983.
кол-во страниц:20
срок до 25.09
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