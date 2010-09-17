Реферат сценарное мастерство

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок202 просмотра
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План:

Введение

1. Интермедии(откуда, история, особенности).

2. Скетч и сцена.

3. Оригинальные приемы драматургии.

4. Особенности создания эстрадной миниатюры.

Обязательно использовать Уварова Е."Эстрадный театр:миниатюры, обозрения, мьюзи холлы",1983.

кол-во страниц:20

срок до 25.09

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
taty-avtor
Голушко 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
3 дня
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