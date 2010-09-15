Диплом по финансовому планированию

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Тема:"Организация финансового планирования на предприятии(на примере) ООО ЦИФРА

данных предприятия нет.срок выполнения готовой работы 28.09.

дополнительно необходимо сделать производственную и преддипломную практику по этому же предприятию.

планируемый бюджет 4500 о.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)