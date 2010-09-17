Доработка курсовой работы

Курсовой проект по экономике предприятия Объём работы 30 страниц. В работе 2 части:теоритич. и практич. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Оригинальность работы 90% . Ссылки не реже чем на каждой второй странице. Требуется грамотный специалист, действительно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно проверить, чтобы работа соответствовала вот этим рекомендациям и если что дополнить:
В 1 главе Вы указываете те теории и модели, которые описывают динамику развития конфликтов, выявляют причины их возникновения и описывают их завершение и последствия. Во 2 главе Вы описываете компанию, в которой произошел конфликт, который Вы можете описать согласно выбранной теории. В 3 главе Вы, используя имеющуюся практическую информацию, системно описываете историю конфликта - классифицируете причины, разделяете конкретные этапы его протекания в организации, определяете его завершение и его последствия. Плюсом в Вашей работе будет выявление организационных причин возникновения конфликта, а также попытка определить последствия,данного конфликта в организации (как это повлияет на деятельность компании, что изменится, что должно измениться, чего менять не следует) и, безусловно, будет очень хорошо, если Вы дадите рекомендации как данной компании избежать возникновение подобных конфликтов в будущем.
Оригинальность работы должна быть 90%.
То есть не надо писать новую работу, надо отредактировать уже готовую.
Срок - 17.09.10
- Похожие заказы
- $30Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
2. Порядок составления годовой бухгалтерской отчетности 2.1. Учетная политика предприятия 2.2. Заключительные работы в бухгалтерии перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 2.3. Порядок составления и формирование показателей отчетности Заключение Список литературы Приложения срок 17.09 07 МСКРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
План: Введение 1. Интермедии(откуда, история, особенности). 2. Скетч и сцена. 3. Оригинальные приемы драматургии. 4. Особенности создания эстрадной миниатюры. Обязательно использовать Уварова Е."Эстрадный театр:миниатюры, обозрения, мьюзи холлы",1983. кол-во страниц:20 срок до 25.09Завершен13 лет назад
На тему Состояние и перспективы развития сертификации продукции и услуг в Росии. объем 20 страниц требований нет никаких. срок до 17.09. планируемый бюджет 200 р.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема:"Организация финансового планирования на предприятии(на примере) ООО ЦИФРА данных предприятия нет.срок выполнения готовой работы 28.09. дополнительно необходимо сделать производственную и преддипломную практику по этому же предприятию. планируемый бюджет 4500 о.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
1.Котельные установки. Нужно выполнить 2 курсовых работы. Срок 3 недели. 2.Теплоснабжение микрорайона города. 2 курсовых работы. Срок 3 недели. В приложении данные и содержание методички, вся методичка будет выслана исполнителюРефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
1.Сущность структура и классификация расходов и доходов. 2. Нормативно-правовое обеспечение бюджетного учета. 3. Учет доходов и расходов в медицинском учреждении и их анализ срок до 16.09 5-00 МСКРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать курсовую работу по предпринимательству 17-20 стр на примере парикмахерской примерный план и требования в приложении цена и срок от вас предложения оставляйте здесьЗавершен13 лет назад
- $130
Дипломная работа по трудовому праву Объём работы до 60 страниц. Обязательны примеры из судебной практики. Методичку по работе вышлю избраному специалисту. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 40 источников. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту ...Завершен13 лет назад
Дисциплина организация обслуживания в ресторанах. тема Организация дня кавказской кухни по типу «шведский стол» (обед) на 70 человек в ресторане высшего класса. срок доработки до 19.09 курсовую и рецензию вышлю на почту.Завершен13 лет назад