Доработка курсовой работы

Нужно проверить, чтобы работа соответствовала вот этим рекомендациям и если что дополнить:

В 1 главе Вы указываете те теории и модели, которые описывают динамику развития конфликтов, выявляют причины их возникновения и описывают их завершение и последствия. Во 2 главе Вы описываете компанию, в которой произошел конфликт, который Вы можете описать согласно выбранной теории. В 3 главе Вы, используя имеющуюся практическую информацию, системно описываете историю конфликта - классифицируете причины, разделяете конкретные этапы его протекания в организации, определяете его завершение и его последствия. Плюсом в Вашей работе будет выявление организационных причин возникновения конфликта, а также попытка определить последствия,данного конфликта в организации (как это повлияет на деятельность компании, что изменится, что должно измениться, чего менять не следует) и, безусловно, будет очень хорошо, если Вы дадите рекомендации как данной компании избежать возникновение подобных конфликтов в будущем.

Оригинальность работы должна быть 90%.

То есть не надо писать новую работу, надо отредактировать уже готовую.

Срок - 17.09.10