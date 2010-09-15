Курсовая философия

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт17 заявок246 просмотров
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Предмет: философия

Тема или краткое описание работы: "Пoиск иcтины"

Количество страниц: 28-30

Срoк : 7 дней

Вид работы: Курсовая

Tип работы: Теоретическая

Дополнительные требования: 1. использованная литература должна иметь давность не более 5 лет; 2. кол-во задействованных работ не менее 15 наименований; 3. при ссылке в тексте на литературные источники следует приводить порядковый номер источника по списку литературы, например: 5, с. 10; 4. введение 2-3 стр.; 5. главы разделить на подглавы.

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13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
solus_rex
60 летНепал
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
7 дней
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