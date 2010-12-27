Великий писатель Земли Непальской

Копирайтер со стажем, хотя импортное слово "копирайтер" - что-то смущает мое русское филологическое образование.

Ни капельки не заинтересованные в моих услугах люди писали мне отзывы

на http://www.free-lance.ru/users/solus_rex/opinions/?from=frl : "Посмотрел из любопытства Ваши работы (все же, потенциальный конкурент). Понравилось. Обидно, конечно, играть гаммы перед школьниками, когда умеешь исполнять симфонии перед знатоками."

"Очень грамотный и ответственный исполнитель. Пишет интересные и живые тексты, резко выделяется из основной массы копирайтеров. Приятный в общении человек :)"

"... очень хорошие тексты. Видно, что человек с опытом!"

"Работы очень высокого уровня. Присутствует стиль и профессиональность.

Рекомендую!!!"

Спасибо им - помогли определиться в толпе нагло кричащих о своих талантах.

Словесный мусор производить не хочу - все из-за того же филологического образования (по тому и на сайте не часто, хотя в сети меня можно найти), а вот хороший и интересный текст напишу с удовольствием.

8$ - 1000 знаков без пробелов.

Опыта много и все по теме...

В течение 12 лет надеялся, что смогу объяснить ученикам не самую сложную вещь на свете: русская литература и язык вещи по сути бесполезные, просто очень красивые....

Восемь лет был еще и корректором в развлекательном еженедельнике.

Теперь вот верстаю городскую газету. Неплохо управляюсь с word, photoshop и (как это ни грустно) pagemaker

Вот уже семь лет подряд делаю курсовые и контрольные работы для ленивых студентов. Не из любви к студентам и преподавателям - жаль накопившейся базы учебников и собственных работ.

Освоил joomla - сделал 2 сайта на заказ. Занимаюсь собственным http://www.textfor.ru/, на котором продаю готовые работы и тоже принимаю заказы...

В поисках слов по карманам не шарю. За базар отвечаю.

К тому же просто хороший человек, не обделенный чувством юмора, и другими чувствами..

Интим и сетевой маркетинг не предлагать