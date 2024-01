Уважаемые дамы и господа! Не работайте с данным исполнителем он Вас ПОДВЕДЕТ!!!! Вместо того чтобы вести диалог о том, как клиента не подвести Захар вел речь со мной ВНИМАНИЕ!!! -ПИВО И ВОДКА!!!! Вот, что человек ответил мне по работе когда я его попросил доработать оригинальность как положено по требованиям до 85% цитиую: "Женя, я тут немного ПИВА ВЫПИЛ". Этот отчет, который вы мне прислали - он о чем вообще? О том, что в дипломе есть цитаты? О том, что они имеют ссылку на оригинальный источник. Все почему-то смотрят на процент, но пропускают самое важное. Я высылал отчет по оригинальности Захару она БЫЛА 25%, там все было выделено желтым цветом вот что пишет ЗАХАР цитирую: "Ну и? Красиво, разумеется - все цветное. Вернуть вам деньги? Об этом речь?" Где был препод?! Вообще - ужас какой-то. Все решает тупая система, придуманная кем-то не знаю кем, которая просто так и называется "Антиплагиат" - оригинально. "Женя, а вы ВОДКУ ПЬЕТЕ?" "Этим людям уже не помочь. Ну да бог с ними. Я о работе на завтра. Мне надо добиться, чтобы "Антиплагиат" показывал высокий процент оригинальности? Только это?" хотя я о том, что повысить оригинальность писал не один раз!!!! По данной работе в требованиях стояла оригинальность не менее 85%. Далее я попросил сдать работу Захара: gekgir | 26.11.2013 в 13:56 Захар по диплому клиент написал что 30.11.2013 диплом должен быть сдан полностью. 01.12.2013 у клиента сдача на антиплагиат и потом прошивает! Жду ответ. Просьба не подвести!!! solus_rex | 26.11.2013 в 14:05 OK — уложусь в срок! Итог СРОК СОРВАЛ!!!! Захар сдал работу позже требуемого срока, но не уведомил что оригинальность работы не 85% а ВСЕГО 25%. Перед началом работы я Захара предупреждал, что сделайте качественную работу так как клиент идет на золотую медаль. Захар согласился на ее выполнение. Когда Захар сдал пол работы я ее не проверив заплатил 50% стоимости за СКАЧЕННУЮ работу из ИНТЕРНЕТА!!!! Итог - КЛИЕНТ НАПИСАЛ что РАБОТУ НЕ ПРИНИМАЮТ ИЗ-ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТИ и срочно сдавать иначе ОТЧИСЛЯТ НА ВЕСНУ!!! Мне пришлось найти срочно человека за деньги, который переработает всю оригинальность и клиент вовремя сдаст!!! ГОСПОДА РЕШАТЬ ВАМ РАБОТАТЬ ИЛИ НЕТ! ВСЕ К СОЖАЛЕНИЮ ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО! ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КАКИМ ОКАЗАЛСЯ ЗАХАР, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ КЛИЕНТ НОРМАЛЬНО ЗАЩИТИЛСЯ ПЛЮЮТ НА ВАС И ПЬЮТ ПИВО!!! 