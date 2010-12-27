Захар Федоров solus_rexsolus_rex
Копирайтер со стажем, хотя импортное слово "копирайтер" - что-то смущает мое русское филологическое образование.
Ни капельки не заинтересованные в моих услугах люди писали мне отзывы
на http://www.free-lance.ru/users/solus_rex/opinions/?from=frl : "Посмотрел из любопытства Ваши работы (все же, потенциальный конкурент). Понравилось. Обидно, конечно, играть гаммы перед школьниками, когда умеешь исполнять симфонии перед знатоками."
"Очень грамотный и ответственный исполнитель. Пишет интересные и живые тексты, резко выделяется из основной массы копирайтеров. Приятный в общении человек :)"
"... очень хорошие тексты. Видно, что человек с опытом!"
"Работы очень высокого уровня. Присутствует стиль и профессиональность.
Рекомендую!!!"
Спасибо им - помогли определиться в толпе нагло кричащих о своих талантах.
Словесный мусор производить не хочу - все из-за того же филологического образования (по тому и на сайте не часто, хотя в сети меня можно найти), а вот хороший и интересный текст напишу с удовольствием.
8$ - 1000 знаков без пробелов.
Опыта много и все по теме...
В течение 12 лет надеялся, что смогу объяснить ученикам не самую сложную вещь на свете: русская литература и язык вещи по сути бесполезные, просто очень красивые....
Восемь лет был еще и корректором в развлекательном еженедельнике.
Теперь вот верстаю городскую газету. Неплохо управляюсь с word, photoshop и (как это ни грустно) pagemaker
Вот уже семь лет подряд делаю курсовые и контрольные работы для ленивых студентов. Не из любви к студентам и преподавателям - жаль накопившейся базы учебников и собственных работ.
Освоил joomla - сделал 2 сайта на заказ. Занимаюсь собственным http://www.textfor.ru/, на котором продаю готовые работы и тоже принимаю заказы...
В поисках слов по карманам не шарю. За базар отвечаю.
К тому же просто хороший человек, не обделенный чувством юмора, и другими чувствами..
Интим и сетевой маркетинг не предлагать
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