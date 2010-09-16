Введение для научной статьи по угол. процессу

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Необходимо написать введение к научной работе (7-8 листов 14 шрифт полуторный интервал) по уголовному процессу по теме "Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при окончании дознания с составлением обвинительного акта". В введении должны быть отражены актуальность в общих словах, при этом ссылаться на свежие данные (все ссылки на дополнительную литературу должны соответствовать действительности), в том числе последние изменения в уголовно-процессуальном кодексе российской федерации. Методы, цели, задачи, предмет и литературу я добавлю сам. Оплата не более 1,2 $ за страницу с последующей доработкой в случае допущения серьезных недочетов и пробелов. Спасибо за помощь.

13 лет назад
Artur100
Артур 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
night-wolf
Дмитрий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад
$7
2 дня