Канд. диссертация по хирургии. тема: Оптимизация диагностического алгоритма и повышение эффективности малоинвазивных хирургических вмешательств при механической желтухе. Материал собран. Требуется: статья - срочно (до 7 дней) и диссертация - основные главы (кроме введения и литобзора). В ...
Введение для научной статьи по угол. процессу
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Необходимо написать введение к научной работе (7-8 листов 14 шрифт полуторный интервал) по уголовному процессу по теме "Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при окончании дознания с составлением обвинительного акта". В введении должны быть отражены актуальность в общих словах, при этом ссылаться на свежие данные (все ссылки на дополнительную литературу должны соответствовать действительности), в том числе последние изменения в уголовно-процессуальном кодексе российской федерации. Методы, цели, задачи, предмет и литературу я добавлю сам. Оплата не более 1,2 $ за страницу с последующей доработкой в случае допущения серьезных недочетов и пробелов. Спасибо за помощь.
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