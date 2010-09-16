Диплом Гражданский процесс

Дипломная работа на предмет Гражданский процесс на тему: Средства извещения и вызова в суд участников гражданского процесса: проблемы надлежащего извещения.

Требования к дипломной работе:

1. Проверка на плагиат не меньше 60% от себя.

2. Работа должна быть не менее 50 не более 60 страниц вместе с введением и источниками.

3. В работе должно быть изучено не менее 20 нормативных актов в современной редакции, 40 источников литературы ( изучить учебники, комментарии, монографии, статьи и тд.)

4. 6-7 примеров судебной практики ( Вынесенные решения по данной теме)

5. Ссылки должны быть на каждой страницы по 2, кроме введения и заключения.

6. Работа должна быть сделана строго по методичке которая имеется по адресу http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/materials/o....

7. Вся литература и законодательства должны быть новой