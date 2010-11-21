Диплом (Аудит)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет: Бухгалтерский учет и аудит

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Учет, налогообложение и аудит расчетов с работниками по оплате труда

Объём работы: 70-90 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: 2-3 недели

13 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Mulberry
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$150
20 дней
Спасибо за хорошо выполненную работу. а также за оперативные доработки по данной работе!
Отличный заказчик: четкое задание, быстрая оплата, приятное общение. Нашел дорогу к сердцу))) Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Диплом (Гос. служащий)

    Вид работы: Дипломная работа Тема: Государственный и муниципальный служащий: проблемы статуса и профессиональной подготовки Объём работы: 70-90 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: готовая работа

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая, бухучёт

    $50

    Тема: Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений предприятия (практика на примере реальной компании) общий объём работы 35-40 страниц сроки 8-10 дней

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая философия

    Предмет: философия Тема или краткое описание работы: "Пoиск иcтины" Количество страниц: 28-30 Срoк : 7 дней Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая Дополнительные требования: 1. использованная литература должна иметь давность не более 5 лет; 2. кол-во задействованных работ не менее 15 наименований; 3. при ссылке в тексте ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка курсовой работы

    Нужно проверить, чтобы работа соответствовала вот этим рекомендациям и если что дополнить: В 1 главе Вы указываете те теории и модели, которые описывают динамику развития конфликтов, выявляют причины их возникновения и описывают их завершение и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая бух. учет практическая часть

    2. Порядок составления годовой бухгалтерской отчетности 2.1. Учетная политика предприятия 2.2. Заключительные работы в бухгалтерии перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 2.3. Порядок составления и формирование показателей отчетности Заключение Список литературы Приложения срок 17.09 07 МСК

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат сценарное мастерство

    План: Введение 1. Интермедии(откуда, история, особенности). 2. Скетч и сцена. 3. Оригинальные приемы драматургии. 4. Особенности создания эстрадной миниатюры. Обязательно использовать Уварова Е."Эстрадный театр:миниатюры, обозрения, мьюзи холлы",1983. кол-во страниц:20 срок до 25.09

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Диплом по финансовому планированию

    Тема:"Организация финансового планирования на предприятии(на примере) ООО ЦИФРА данных предприятия нет.срок выполнения готовой работы 28.09. дополнительно необходимо сделать производственную и преддипломную практику по этому же предприятию. планируемый бюджет 4500 о.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад