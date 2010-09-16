Диссертация по хирургии (механическая желтуха)

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Канд. диссертация по хирургии.

тема: Оптимизация диагностического алгоритма и повышение эффективности малоинвазивных хирургических вмешательств при механической желтухе.

Материал собран.

Требуется: статья - срочно (до 7 дней) и диссертация - основные главы (кроме введения и литобзора).

В оформлении других документов нет необходимости.

Срок выполнения - 60 дней.

13 лет назад
limserg
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад