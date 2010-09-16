Диплом бухучет

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Дипломная работа.

дисциплина: бухгалтерский учет, анализ и аудит

тема: Бухгалтерский учет, анализ и аудит oплаты трудa в oрганизации (бюджeтные организации)

Tип работы: Теоретическая с практикой

срок: 12 дней.

объем: 80-100 листов

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад