Курсовая

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Направление работы: Экономика

Предмет: МВА

Тема или краткое описание работы: Рoль ocобых (cпециальных) экoномических зoн в рaзвитии экoномики РФ

Количество страниц: 25-30

Срoк : 1 день. до 18-00 пятницы (завтра) по МСК

Вид работы: Курсовая

Tип работы: Теоретическая

Источники не лохматых годов.

Примерный план(можно отходить от плана и предложить своё, главное раскрыть тему)

Содержание.

Введение.(актуальность и тп)

1. Теоретические аспекты функционирования ОЭС .

1.1. Сущность, классификация, цели создания ОЭЗ.

1.2. ОЭЗ в России: современный этап.

1.3. Правовое регулирование деятельности ОЭЗ в РФ .

2. Влияние ОЭЗ на развитие экономики в РФ.

2.1. ОЭЗ, как инструмент привлечения частного капитала и реализации ГЧП.

2.2. ОЗС, как центры стимулирования экономического развития.

2.3. ОЭЗ как инструмент повышения конкурентоспособности и диверсификации национальной экономики.

Заключение.

Список литературы.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$40
1 день