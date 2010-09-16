Необходимо написать введение к научной работе (7-8 листов 14 шрифт полуторный интервал) по уголовному процессу по теме "Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при окончании дознания с составлением обвинительного акта". В введении должны быть отражены актуальность ...
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Направление работы: Экономика
Предмет: МВА
Тема или краткое описание работы: Рoль ocобых (cпециальных) экoномических зoн в рaзвитии экoномики РФ
Количество страниц: 25-30
Срoк : 1 день. до 18-00 пятницы (завтра) по МСК
Вид работы: Курсовая
Tип работы: Теоретическая
Источники не лохматых годов.
Примерный план(можно отходить от плана и предложить своё, главное раскрыть тему)
Содержание.
Введение.(актуальность и тп)
1. Теоретические аспекты функционирования ОЭС .
1.1. Сущность, классификация, цели создания ОЭЗ.
1.2. ОЭЗ в России: современный этап.
1.3. Правовое регулирование деятельности ОЭЗ в РФ .
2. Влияние ОЭЗ на развитие экономики в РФ.
2.1. ОЭЗ, как инструмент привлечения частного капитала и реализации ГЧП.
2.2. ОЗС, как центры стимулирования экономического развития.
2.3. ОЭЗ как инструмент повышения конкурентоспособности и диверсификации национальной экономики.
Заключение.
Список литературы.
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