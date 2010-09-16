Дипломный проект по психологии

Задание к диплому по психологии

1. Определиться по теме диплома на основании курсовой работы (есть в наличии)

Предварительная Примерная тема диплома : « Влияние гештальт терапевтических методов на особенности самосознания личности» ( старое – « влияние телесно – ориентированной терапии на самосознание личности или личностное благополучие»)

2. Использовать в дипломной работе Пакета программ SPSS (PASW Statictics) (аббревиатура SPSS расшифровывается как Statistical Package for Social Science – Статистический пакет для социальных наук) для исследований.

3. Предполагаю, что для исследования может быть достаточно 30 человек, но это не точно,

4. Методичка есть.

Интересует цена и возможность выполнения в данной программе

Сроки - 2 месяца