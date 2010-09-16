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Курсовая на тему: "Сексуальные мотивы в рекламе"
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Тема:
"Сексуальные мотивы в рекламе"
Состоит из двух глав:
Глава 1.Теоретические основы использования сексуального мотива в рекламе
1.1.Психологическое воздействие рекламы
1.2.Сексуальный мотив в психоаналитической ориентировочной рекламе
Глава 2.Механизмы воздействия рекламы с сексуальным контекстом
2.1.Анализ механики воздействия сексуальной рекламы
2.2.Исследование методов использования сексуального мотива в рекламе
Глава 3.Исследование особенности использования сексуального мотива в
рекламе
3.1. Специфика гендерных различий сексуального контекста в рекламе
3.2.Особенности определения эффективности рекламы с сексуальным мотивом
Заключение
Использов.литература
Приложение.
срок до 20.09.
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