Курсовая на тему: "Сексуальные мотивы в рекламе"

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Тема:

"Сексуальные мотивы в рекламе"

Состоит из двух глав:

Глава 1.Теоретические основы использования сексуального мотива в рекламе

1.1.Психологическое воздействие рекламы

1.2.Сексуальный мотив в психоаналитической ориентировочной рекламе

Глава 2.Механизмы воздействия рекламы с сексуальным контекстом

2.1.Анализ механики воздействия сексуальной рекламы

2.2.Исследование методов использования сексуального мотива в рекламе

Глава 3.Исследование особенности использования сексуального мотива в

рекламе

3.1. Специфика гендерных различий сексуального контекста в рекламе

3.2.Особенности определения эффективности рекламы с сексуальным мотивом

Заключение

Использов.литература

Приложение.

срок до 20.09.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)