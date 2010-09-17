Реферат по социологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок254 просмотра
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Реферат по социологии, темы на выбор: (выбираем одну тему :))

1. Причины и социальные последствия распада семьи 2. Особенности и проблемы молодой семьи

Требования: необходимо привести статистику по теме в регионе Нижний Новгород 20 стр., не более!!

Срок: 25 сентября

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)