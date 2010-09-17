Реферат по Уголовно-процессуальному праву

Очень не хотела оставлять отрицательный отзыв. Надеялась,что все таки человек выполнит принятые на себя обязательства и исправит неверно выполненную работу, но я глубоко ошиблась. На все мои просьбы переделать работу, я получила только один ответ с угрозой оставления ответного отрицательного отзыва, причем не обоснованного. Я была готова оплатить работу после ее исправления. Уговор был,что работу будет выполнять мама Артура,Светлана, но получив работу я пришла в ужас, каким языком была написана работа.На очень низком уровне. Ни ссылок, ни списка литературы не было.А построение предложений вообще привело в замешательство, например цитирую: "Обязан был разъяснить участникам право заявления отвода, которое они имеют."Некоторые высказывания имеют ссылки на статьи совершенно им не соответствующие. Подумайте, уважаемые заказчики прежде чем заказывать у данных авторов Светланы и Артура Нечесовых!Безответственные и грубые люди. Или же просто мне с ними так не повезло?!Времени на поиски нового исполнителя по срокам проекта уже нет, проект сорван. Категорически не рекомендую!