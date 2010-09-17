Курсовая Управление трудовыми ресурсами

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Предмет: Управление трудовыми ресурсами

Тема или краткое описание работы: Учacтие Рocсии в мeждународном рынкe трудa

Количество страниц: 30

Срoк : 5 дней

Вид работы: Курсовая

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад