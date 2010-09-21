Курсовая доработка

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НАРОДНАЯ СКАЗКА КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

нужно исправить по замечаниям преподавателя.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
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