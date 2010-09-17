Отчет по практике

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Отчет состоит из:

Уставные сведения о предприятии (наименование, юр. адрес, организационно-правовая форма, история создания).

Характеристика структуры организации (схема, определение типа организационного управления, описание взаимосвязи между подразделениями).

Описание технологического процесса.

Анализ ассортимента за 4-5 периодов (период равен 1 месяцу).

Анализ основных показателей деятельности организации (производительность труда – рассчитать; фондоотдачи и материалоотдачи).

Анализ себестоимости оказываемых услуг.

Анализ отрасли и конкуренции.

Свод-анализ.

Характеристика основных проблем деятельности организации.

Характеристика систем управления персоналом.

Организация охраны труда и техники безопасности.

Обоснование сферы интересов

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 20.09 ВРЕМЯ 8-00 мск

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
irinka2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня