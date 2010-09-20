Отчет по практике по маркетингу

УПП (оформить 3 ситуационных задания как реферат) оригинальность 85%, наличие ссылок на свежую литературу и законы Объем 12-15 страниц цена 250 р. срок 20-21 сентября
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1. Изучение организации работы предприятия, производственной структуры, технико-экономической характеристики
2.Изучение системы управления производствам
3.Изучение системы управления персоналом
4. Изучение системы управления маркетингом
5. Анализ производственно-хозяйственной деятельности, в том числе SWOT- анализ
6.Глубокое изучение работы функциональных отделов и служб предприятия
срок 20.09 время 10-00 мск
Планируемый бюджет 750 р.
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