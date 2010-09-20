Отчет по практике по маркетингу

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1. Изучение организации работы предприятия, производственной структуры, технико-экономической характеристики

2.Изучение системы управления производствам

3.Изучение системы управления персоналом

4. Изучение системы управления маркетингом

5. Анализ производственно-хозяйственной деятельности, в том числе SWOT- анализ

6.Глубокое изучение работы функциональных отделов и служб предприятия

срок 20.09 время 10-00 мск

Планируемый бюджет 750 р.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
irinka2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
Качественно выполненная и точно в срок работа. Рекомендую всем.
Четко поставленная задача, приятное общение, взаимопонимание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)