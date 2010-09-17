Дипломная работа по муз. менеджменту

Реферат по социологии, темы на выбор: (выбираем одну тему :)) 1. Причины и социальные последствия распада семьи 2. Особенности и проблемы молодой семьи Требования: необходимо привести статистику по теме в регионе Нижний Новгород 20 стр., не более!! Срок: ...