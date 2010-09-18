Отчет по практике

Необходимо в оперативные сроки составить Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в юридической организации.

Объем: 10-15л.

Сроки: 2 дня.

Бюджет: 400р.

Всю необходимую информацию предоставлю.

Заявки и предложения прошу высылать на эл. адрес [email protected] с указанием ссылки на проект. В ближайшее время будет выбран исполнитель проекта.