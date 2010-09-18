Дипломная работа по УП

$150
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок199 просмотров
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Необходимо написать дипломную работу по Уголовному праву по теме: "Уголовно-правовая защита чести и достоинства личности".

Объем: 80-90л.

Сроки: 5 дней.

Бюджет: 4000р. Работаю без предоплаты. Оплату перечислю по факту или по частям через Web Money.

Методичку предоставлю.

Тему диплома необходимо рассмотреть в полном объеме. Более подробную информацию предоставлю исполнителю проекта.

Заявки и предложения прошу отправлять на эл. адрес [email protected], с указанием ссылки на проект.

13 лет назад
Xuk_sprava
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$130
5 дней
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