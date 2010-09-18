Дипломная работа по УП

Необходимо написать дипломную работу по Уголовному праву по теме: "Уголовно-правовая защита чести и достоинства личности".

Объем: 80-90л.

Сроки: 5 дней.

Бюджет: 4000р. Работаю без предоплаты. Оплату перечислю по факту или по частям через Web Money.

Методичку предоставлю.

Тему диплома необходимо рассмотреть в полном объеме. Более подробную информацию предоставлю исполнителю проекта.

Заявки и предложения прошу отправлять на эл. адрес [email protected], с указанием ссылки на проект.