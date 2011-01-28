Диплом по маркетингу тема: Оценка эффективности рекламы в спорте (рассматривается только футбол, Россия, Англия) объем: 90 стр для практической части все данные должны быть от 2008 года и по сей день
Нужен реферат по логистике.
Здравствуйте,уважаемые авторы.
Нужен реферат по логистике.
Тема: Логистика.
Интересует цена и срок.
Предоплат нет.
Просим вас оставлять ваши контакты для связи.
А именно: обязательно мобильный телефон для связи, Почта.
С уважением фирма Счастливый студент.
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