Нужен реферат по логистике.

$50
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Завершен1 заявка180 просмотров

Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужен реферат по логистике.

Тема: Логистика.

Интересует цена и срок.

Предоплат нет.

Просим вас оставлять ваши контакты для связи.

А именно: обязательно мобильный телефон для связи, Почта.

С уважением фирма Счастливый студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kaleval
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с командой профессионалов, особенно когда предлагаются интересные задания и оплачивается работа в кротчайшие сроки. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

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kaleval
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад