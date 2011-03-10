Диплом по маркетингу

Мне очень понравилось сотрудничать с Александрой! Сделала работу на высочайшем уровне! В Александре сочетаются такие качества, как отличный исполнитель и замечательный человек! Я всем советую Александру как отличного фрилансера! Огромное спасибо Вам за сотрудничество!