Диплом по маркетингу

$250
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Завершен4 заявки224 просмотра

Диплом по маркетингу

тема: Оценка эффективности рекламы в спорте (рассматривается только футбол, Россия, Англия)

объем: 90 стр

для практической части все данные должны быть от 2008 года и по сей день

14 лет назад
Shumeeva
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$250
15 дней
Мне очень понравилось сотрудничать с Александрой! Сделала работу на высочайшем уровне! В Александре сочетаются такие качества, как отличный исполнитель и замечательный человек! Я всем советую Александру как отличного фрилансера! Огромное спасибо Вам за сотрудничество!
Отличный заказчик: четкое задание, моментальная оплата, приятное общение. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад