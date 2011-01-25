Доработка диплома, юридич.

Требуется доработка дипломной работы на тему:

"Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью: место и роль в системе юридических лиц России".

Методичка и сама работа с выделенными замечаниями преподавателя – в приложении.

Суть замечаний – работа в целом не соотвествует нынешнему законодательству об ОАО и ООО (последние изм-я были вступили в силу относительно недавно).

Поэтому – мы также рассматриваем предложения по написанию данной работы с нуля по текущего нормативной базе, либо по приобретению готовых работ не ранее 2010 года.

Ждем Ваших предложений.