Нужно сделать к курсовым чертежи.

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Закрыт4 заявки159 просмотров

По расчетам в курсовых надо сделать чертежи.

1)Тема, предмет: Промышленая оценка , вскрытие, подготовка месторождения,

выбор и расчет системы разработки.

2)Тема, предмет: Промышленая оценка , вскрытие, подготовка месторождения,

выбор и расчет системы разработки.

Условия и задание обсуждаются индивидуально.

14 лет назад
drmiha
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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