Предмет: Финансовый менеджмент, тема- "Международные платежные системы"
Нужно сделать курсовой проект.
По дисциплине:
«Транспортно-грузовые системы»
(для заочной формы обучения)
Тема: Разработка проекта транспортно-грузового комплекса»
Требуется:
Из двух вариантов механизированной переработки груза выбрать вариант с наилучшими технико-экономическими показателями:
I вариант: Кран козловой ККУ-10
II вариант: Кран стреловой ДЭК-20
1. Рассчитать суточные грузопотоки, вагонопотоки, контейнеропотоки и объем грузопереработки.
2. Выбрать автоматические или полуавтоматические грузозахватные устройства (для каждого варианта) и вычертить их схемы в пояснительной записке.
3. Рассчитать эксплуатационную производительность ПРМ (по единым нормам выработки времени –по методички)
4. Рассчитать потребное количество ПРМ для детерминированного режима работы.
5. Выбрать тип склада и рассчитать потребную площадь.
6. Определить линейные размеры склада и длину погрузочно-разгрузочных фронтов. Вычертить в пояснительной записке планы и поперечные разрезы складов для обоих вариантов.
7. Определить время простоя вагонов под грузовыми операциями.
8. Дать описание технологии погрузочно-разгрузочных работ.
9. Рассчитать технико-экономические показатели механизации погрузочно-разгрузочных работ по двум вариантам и выбрать лучший.
Условия сотрудничества и задание обсуждаются индивидуально.
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