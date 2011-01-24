Нужно сделать курсовой проект.

По дисциплине:

«Транспортно-грузовые системы»

(для заочной формы обучения)

Тема: Разработка проекта транспортно-грузового комплекса»

Требуется:

Из двух вариантов механизированной переработки груза выбрать вариант с наилучшими технико-экономическими показателями:

I вариант: Кран козловой ККУ-10

II вариант: Кран стреловой ДЭК-20

1. Рассчитать суточные грузопотоки, вагонопотоки, контейнеропотоки и объем грузопереработки.

2. Выбрать автоматические или полуавтоматические грузозахватные устройства (для каждого варианта) и вычертить их схемы в пояснительной записке.

3. Рассчитать эксплуатационную производительность ПРМ (по единым нормам выработки времени –по методички)

4. Рассчитать потребное количество ПРМ для детерминированного режима работы.

5. Выбрать тип склада и рассчитать потребную площадь.

6. Определить линейные размеры склада и длину погрузочно-разгрузочных фронтов. Вычертить в пояснительной записке планы и поперечные разрезы складов для обоих вариантов.

7. Определить время простоя вагонов под грузовыми операциями.

8. Дать описание технологии погрузочно-разгрузочных работ.

9. Рассчитать технико-экономические показатели механизации погрузочно-разгрузочных работ по двум вариантам и выбрать лучший.

Условия сотрудничества и задание обсуждаются индивидуально.