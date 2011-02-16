Курсовой проект по ЦУиМП (Цифровые устройства и микропроцессоры) Тема: Построить цифровой фильтр для высокочастотной составляющей сложного сигнала.
Дипломная работа по финансовому менеджменту
Нужно дописать дипломную работу по финансам (специальность:"Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу") - она написана, но 80% работы нужно исправить, тема: "Капітал підприємства та джерела його формування".
Сроки 03.02.11, возможны еще правки после просмотра руководителем.
Окончательная дата защиты 16.02.11.
Мне нужна грамоная работа, где будет аналитика показателей и четкость изложений мысли.
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