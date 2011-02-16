Дипломная работа по финансовому менеджменту

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Нужно дописать дипломную работу по финансам (специальность:"Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу") - она написана, но 80% работы нужно исправить, тема: "Капітал підприємства та джерела його формування".

Сроки 03.02.11, возможны еще правки после просмотра руководителем.

Окончательная дата защиты 16.02.11.

Мне нужна грамоная работа, где будет аналитика показателей и четкость изложений мысли.

14 лет назад
AlexTH
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14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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